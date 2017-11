Primeiro foram os incêndios e o difícil equilíbrio entre o que se deve mostrar e o que se deve esconder de uma cabeça de sete anos a pender para o sabichona.

PUB

– As pessoas morreram?

– Sim, muitas pessoas morreram.

– Morreram queimadas? Estavam em casa quando o incêndio chegou? E não gritaram para chamar os bombeiros?

– Chamaram mas os bombeiros não chegaram a tempo.

– E depois as pessoas foram morar para uma campa no cemitério?

– Algumas.

– Por que é que os avós e o mano não têm campa?

– Porque a família preferiu que fosse de outra forma.

E, adivinhando o crescendo apocalíptico da conversa, que dias antes, à conta de um documentário na televisão, já ziguezagueara ao longo dos milhões de quilómetros que separam a teoria evolucionista da crença da força criadora de Deus que ouvira jurar a algumas amigas que frequentam a catequese, e que acabara com um desalentado “Já nem sei em quem acreditar”, tratei de lhe soterrar a dialéctica argumentativa.

PUB

– Olha lá, não tens trabalhos de casa para fazer?!

– Sim, a Matemática. Estamos a dar os diagramas de Venn. Podes-me ajudar, já agora? – responde, fingindo-se ignorante da minha zanga pré-histórica com números e com a Matemática em geral.

– Hum… Na verdade, não sou grande especialista em… diagramas. É melhor pedires ao pai.

– Mas tudo não és jornalista? Devias saber essas coisas, mãe! – censura-me, numa brandura suspeita.

E eu, sem desistir das minhas obrigações pedagógicas calo o mortal

– E tu sabes, por acaso, como se chama o presidente da União Europeia?

e opto por um muito mais proficiente argumento do tipo:

– Os jornalistas não sabem tudo. E como não sabem, perguntam e pedem ajuda. É como quando tu insistes em vestir uma roupa mas, antes, vens perguntar-me se fica bem. No fundo, reconheces que há gente que sabe mais coisas do que tu e pedes-lhes a opinião antes de tomares decisões e tirares as tuas próprias conclusões.

Apesar desta diplomacia capaz de encostar a mãe do Ruca às boxes, a pré-pré-adolescente reemerge, nariz enfiado no livro, numa resmunguice a fingir que não se quer fazer ouvir:

– Não sabes nada porque não vais às reuniões do partido como o pai aprender coisas.

Note-se que dias antes já tinha investido muito do meu latim a explicar-lhe que as eleições são boas porque põem várias ideias em confronto e que, nestas coisas, ninguém é dono da razão sozinho, mas, inquebrantável, prossigo numa admoestação ligeira:

– Olha lá, minha menina, não preciso de ir a reuniões nenhumas de partido nenhum para aprender o que quer que seja. E, sobretudo, não preciso que partido ou organização alguma me digam o que pensar, porque gosto muito de pensar pela minha cabeça, depois de ouvir a opinião de todas as pessoas. E tu, já agora, devias procurar fazer o mesmo.

Depois disso, longe de desmobilizar perante tal demonstração de sapiência maternal, decidiu espicaçar-me com a força da sua indignação face à minha recusa em consentir-lhe a presença nas redes sociais.

– Não estás sempre a dizer que tens orgulho em mim? Então por que é que não filmas quando eu estou a tocar e pões no YouTube?

– Porque não gosto que fiques exposta diante de tanta gente. Há coisas que devem ser mantidas em família ou partilhadas só com quem gostamos muito e, no Facebook e no YouTube, as pessoas às vezes escrevem coisas estúpidas sem pensar primeiro. E despacha-te lá que está na hora do banho.

É então que, ao mesmo tempo que a mais nova percorre os quatro cantos da sala num afã de maratonista enquanto dispara uns

– Tatatatatateta Cuca

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

que basicamente visam vencer-me pelo cansaço até que eu aceda a sintonizar-lhe a televisão em mais um episódio do Ruca, a pirralha-mor se empenha em adiar a hora do banho, simulando um súbito interesse no meu dia:

– O que é que aconteceu hoje nas notícias, mãe?

– Sei lá. Uns meninos bateram noutros à porta de uma discoteca. Alguém filmou e a polícia foi lá castigar aqueles que bateram.

– Na rua?

– À porta de uma discoteca.

– É por isso que dizes que quando eu for grande me vais fechar na despensa?

– Não. Estava só a brincar contigo. Se alguma vez alguém te quiser fazer mal deves pedir ajuda aos pais ou à polícia ou aos teus amigos.

– E foi sobre isso que tu escreveste hoje?

– Não. Escrevi sobre uma coisa que se chama desigualdade salarial. É sobre o facto de muitos patrões pagarem menos às mulheres do que aos homens, apesar de fazerem o mesmo trabalho. Não te parece injusto?

– Se calhar. Mas não achas que pode ser porque elas não sabem fazer contas e passam mais tempo em casa com os filhos?

– Tu não ias tomar banho? Agora!?

– Fogo, ó mãe, espero que saibas que a tua boca não serve só para gritar!

Crónica encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

PUB

PUB