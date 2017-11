O piloto português Miguel Oliveira (KTM) somou neste domingo a terceira vitória consecutiva na classe de Moto2 do Mundial de velocidade, ao triunfar no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 18.ª e última prova de 2017.

Depois dos triunfos na Austrália e na Malásia, Miguel Oliveira impôs-se também em Valência, depois de partir do quarto lugar da grelha de partida.

Na classificação do Mundial de Moto2, o português fechou no terceiro lugar, atrás do campeão, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), e do suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado.

