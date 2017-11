Andy Murray provocou uma enorme surpresa ao entrar no court instalado na Arena O2, em Londres, onde hoje tem início mais uma edição das ATP World Tour Finals. Embora presente apenas como parceiro de treino, o campeão em título é um dos grandes ausentes deste evento, que reúne os oito melhores do ranking e encerra a época do circuito masculino. Também Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori e Milos Raonic, habituais inquilinos do top 10, ficaram afastados do Masters devido a lesões. Assim, o favoritismo recai em Roger Federer, em grande forma neste final do ano, e em Rafael Nadal. Mas a condição física do espanhol suscita algumas dúvidas.

PUB

“Se não acreditasse que iria estar pronto na segunda-feira, não estaria aqui. O joelho não está perfeito, claro, mas tenho feito tratamentos e espero estar melhor a cada dia que passa. Estou aqui para tentar dar o meu melhor e ter uma hipótese de vencer”, afirmou o líder do ranking e campeão de Roland Garros e Open dos EUA. Nadal, que há pouco mais de uma semana não chegou a disputar os quartos-de-final em Paris, tem estreia marcada para o segundo dia de prova, tendo como adversário o belga David Goffin. Do Grupo Pete Sampras fazem parte igualmente Dominic Thiem e Grigor Dimitrov, que se defrontam também amanhã.

A prova de singulares arranca esta tarde, com o duelo entre Federer e Jack Sock. O suíço de 36 anos detém o recorde, com seis títulos na competição e, na noite de quinta-feira, recebeu já três prémios anuais do ATP World Tour: ATPWorldTour.com Fans’ Favourite (mais popular entre os fãs), Stefan Edberg Sportsmanship Award (desportivismo) e Comeback Player of the Year (regresso ao topo, que fez questão de partilhar com os outros nomeados, destacando Nadal) .

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Federer preferiu não competir em Paris, na semana seguinte a ter conquistado o torneio de Basileia — o sétimo título em 2017, encimado pelos triunfos no Open da Austrália e Wimbledon. E tem-se treinado nos últimos 10 dias com pouca intensidade. “Treinei-me duas vezes por dia durante a semana de Paris e bati durante apenas uma hora de cada vez. Cheguei na segunda-feira, disputei a ‘exibição’ com Andy em Glasgow e voltei na quarta, por isso, não tenho forçado muito para ter a certeza de que recuperei totalmente após Basileia”, frisou Federer, que integra o Grupo Boris Becker, também com Alexander Zverev e Marin Cilic.

Entretanto, em Minsk, a Bielorrússia discute com os EUA a final da Fed Cup sem contar com Victoria Azarenka, retida na Califórnia, onde luta pela custódia do seu filho. Coco Vandeweghe (63.ª) colocou os EUA em vantagem ao vencer Aliaksandra Sasnovich (87.ª), com um duplo 6-4. Mas a bielorrussa de 19 anos e 78.ª no ranking, Aryna Sabalenka, surpreendeu a campeã do Open dos EUA, Sloane Stephens (13.ª), ao igualar a final, depois de ganhar, por 6-3, 3-6 e 6-4. Hoje, realizam-se os outros dois singulares: Sabalenka-Vandeweghe e Sasnovich-Stephens. Em caso de empate (2-2), será o encontro de pares a decidir a selecção vencedora.

Por cá, João Sousa derrotou Frederico Gil, por 6-1, 6-4, e vai hoje (14h30) disputar a final do Campeonato Nacional Absoluto. O melhor tenista português vai procurar um título inédito, tendo como derradeiro adversário o jovem de 17 anos Daniel Rodrigues, atleta da Beloura Tennis Academy, onde decorre a prova.

PUB

PUB