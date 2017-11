Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo o Grande Prémio (GP) do Brasil em Fórmula 1, travando o ímpeto de Valtteri Bottas (Mercedes) - 2.º classificado em Interlagos - na discussão pelo segundo lugar no Mundial de pilotos, que o alemão deverá confirmar no fecho da época, em Abu Dhabi.

Apesar de ter saído do segundo lugar da grelha de partida, Vettel foi mais rápido do que Bottas na largada em Interlagos, onde só por uma vez na última década o piloto que saiu da pole position foi surpreendido na primeira volta.

Aliás, a primeira volta acabou por ser bastante agitada, com diversos acidentes, o que obrigou à entrada imediata do safety car.

Lewis Hamilton acabou por fazer uma recuperação espectacular, depois de ter saído do último lugar. O tetracampeão mundial concluiu a corrida a pressionar fortemente Raikkonen para chegar ao pódio, o que falhou por escassos centésimos de segundo.

O britânico teve que repartir ainda o protagonismo com o brasileiro Felipe Massa, que se despediu dos fãs brasileiros naquela que é a sua última temporada na Fórmula 1.

