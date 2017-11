No Pireu, o desfecho do Grécia-Croácia deste domingo foi idêntico ao do embate entre Suíça e Irlanda do Norte (0-0), na segunda mão do play-off de apuramento europeu para o Mundial 2018. A história deste empate, porém, foi mais repartida.

PUB

Da primeira mão, os croatas transportavam uma vantagem larga (4-1), obrigando o adversário a marcar cedo para poder discutir a eliminatória. Algo que não aconteceu porque Mitroglou e companhia nunca conseguiram uma presença visível na área adversária — e nas poucas vezes em que incomodaram Subasic, com cruzamentos, o guarda-redes do Mónaco levou a melhor.

Sem pressionar muito, o talentoso meio-campo croata conseguiu sempre circular com critério, graças, sobretudo, a Modric e à capacidade de recuperação de Rakitic. A melhor ocasião de golo, essa, saiu do pé esquerdo de Ivan Perisic, quando acertou em cheio no poste direito com um remate de fora da área, pouco antes do intervalo.

PUB

A Grécia, que chegou a introduzir a bola na baliza croata num lance anulado por posição irregular, ainda desenhou algumas jogadas de envolvimento, com a subida dos laterais, mas teve sempre muita dificuldades em invadir a área contrária e acabou por despedir-se da qualificação. Fê-lo, ainda assim, debaixo de aplausos dos milhares de adeptos que afluíram ao Estádio Giorgios Karaiskakis.

PUB

PUB