De 1 a 4 de Dezembro a pequena localidade da Ponta do Sol, na Madeira, vai voltar a ser invadida pelos amantes das electrónicas mais experimentais e abstractas, provenientes essencialmente do norte da Europa. Falta ainda ser comunicado quais os nomes que actuarão na Estalagem da Ponta do Sol depois dos espectáculos que todas as noites decorrerão no Museu de Arte Contemporânea da Madeira MUDAS, na Calheta, mas estes últimos já são conhecidos. Já se sabia que o histórico colectivo australiano The Necks, uma formação de jazz experimental em actividade desde o final dos anos 1980, e o veterano da música computacional Carl Stone, iriam figurar no cartaz. Agora ficaram-se a conhecer mais uma série de nomes.

PUB

Entre eles Laraaji, ou seja o americano Edward Larry Gordon, multi-instrumentista e figura histórica da música ambiental desde os anos 1970, que tem estado muito activo nos últimos anos – ainda este ano lançou os álbuns Sun Gong e Bring On The Sun. Para além de um concerto, estará no centro de um workshop com base na meditação do riso. Confirmada está também a norueguesa Maja S.K. Ratkje, compositora e cantora que tem feito música para performance, teatro e cinema, mas que tem tido protagonismo essencialmente na criação de música de câmara contemporânea, sobrepondo a voz com a componente electroacústica.

De Nova Iorque virá Greg Fox, virtuoso da bateria que integrou bandas de metal como os Liturgy, tal como trabalhou com figuras da experimentação como Ben Frost ou Colin Stetson. Mas é pelo seu trabalho a solo, onde junta a electrónica à bateria, que estará na Madeira. Outro histórico, o compositor e guitarrista americano Rhys Chatham, a viver em França, ficou conhecido pela ligação às vanguardas dos anos 1970, em particular as composições para orquestra de guitarras, e desde então nunca mais parou. Da Suécia virão as irmãs suecas Ectoplasm Girls e de Portugal, mais exactamente de Braga, os projectos Nan: collider, colaboração entre o músico António Rafael (dos Mão Morta) e o artista visual João Martinho Moura, e All Flesh is Grass, ideia desenvolvida pelo músico Miguel Pedro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Madeira Dig 2017 Centro das Artes - Casa das Mudas, Estrela á Baixo, Todos os dias, de 1 de Dezembro de 2017 a 4 de Dezembro de 2017

Ao longo dos anos passaram pelo festival nomes tão diversos como William Basinski, Grouper, Fennesz, Zeena Parkins, Oval, Jamie Lidell, Lee Ranaldo, Oneohtrix Point Never, Tim Hecker, Alva Noto, Murcof, A Winged Victory For The Sullen ou Ben Frost.

PUB

PUB