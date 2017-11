É o mais exclusivo dos eventos paralelos da Web Summit e nele participam cerca de 200 CEO (presidentes-executivos) fundadores de empresas e startups, investidores de alto nível e gente com muito dinheiro, com o objectivo de estabelecer ligações entre eles (networking). Chama-se Founders Summit e decorreu sexta-feira em Lisboa, o dia seguinte ao encerramento da feira tecnológica. O grande interesse estratégico que alguns dos participantes representam para Portugal levou-os ao Palácio das Necessidades, ao Palácio da Ajuda e ao Panteão Nacional.

Na quinta-feira, depois do encerramento da Web Summit, o Governo ofereceu um cocktail no Palácio das Necessidades, onde funciona o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a nata das natas dos chamados "fundadores", apurou o PÚBLICO. O convite foi dirigido apenas a alguns deles – entre 40 e 60 – e neste evento estiveram presentes o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Depois do cocktail, os founders jantaram no Palácio Nacional da Ajuda, já no âmbito deste encontro exclusivo e em evento privado, para o qual estava convidado também António Costa, que não compareceu.

Dois dias antes, o primeiro-ministro também ali oferecera um jantar alargado a quase 200 empreendedores, oradores e responsáveis políticos e empresariais. Fonte do gabinete do chefe do Governo adiantou ao Diário de Notícias que foram endereçados 185 convites para esse jantar e a reportagem da Lusa, presente na entrada do Palácio da Ajuda, viu chegar nomes como, por exemplo, o actor Joseph Gordon-Levitt, o futebolista Ronaldinho Gaúcho (ambos são oradores) e o próprio co-fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave.

No campo político, e para além do primeiro-ministro, estiveram presentes nesse jantar nomes como o antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, o actual comissário europeu Carlos Moedas, o antigo vice-primeiro ministro Paulo Portas, diversos ministros e secretários de Estado do actual Governo e o autarca de Lisboa, o socialista Fernando Medina, além de vários embaixadores.

O jantar de quinta-feira para os founders foi muito mais restrito, mas no dia seguinte, na sexta-feira, houve outro que ainda o seria mais. No dia da própria Founders Summit, o local escolhido para o jantar foi o Panteão Nacional, a que só tiveram acesso, por convite, personalidades escolhidas a dedo entre grandes investidores, fundadores de grandes startups e multimilionários, apurou o PÚBLICO. Nele participaram também membros do Governo.

Até ao momento, não foi possível confirmar, nem junto do Governo nem da organização da Web Summit, se o Panteão Nacional e o Palácio Nacional da Ajuda foram cedidos aos founders pelo Estado ou alugados a título privado para estes jantares, como permite a lei desde 2012.

7500 euros por uma sala

A utilização de espaços classificados e geridos pela Direcção-Geral do Património Cultural para eventos privados – jantares, cocktails, eventos culturais, académicos, sociais ou infantis, bem como para filmagens para televisão, cinema ou comercial - está regulamentada no despacho 8356/2014, assinado pelo então secretário de Estado Jorge Barreto Xavier, onde se determinam as condições e preços a cobrar.

O Palácio da Ajuda e o Panteão Nacional são dois dos monumentos nacionais disponíveis para utilização privada, mas nem são os mais caros. A "jóia da coroa" é o Mosteiro dos Jerónimos (o aluguer dos claustros custa 40 mil euros para jantar), seguido do salão nobre do Museu Nacional dos Coches (10 mil euros). O aluguer de uma sala para jantar no Palácio da Ajuda pode custar entre 6500 e 7500 euros e o adro do Panteão, o espaço mais caro deste monumento, custa 4000 euros. Todos os preços são acrescidos de IVA e “quando a duração do evento exceda o horário de abertura ao público, aos valores de tabela acrescem custos com vigilância/guardaria, a orçamentar caso a caso”, lê-se no despacho.

O jantar no Panteão Nacional terá sido registado em fotografia reproduzida no blogue "Portugal Glorioso", que critica a utilização do espaço para fins privados. É mais uma acha para a fogueira da polémica em torno da possibilidade aberta pelo anterior Governo, depois dos alegados estragos no Convento de Cristo pela equipa do realizador Terry Gilliam e das investigações à antiga directora do Mosteiro dos Jerónimos por irregularidades nos alugueres daquele monumento.

Investir nos investidores

A Founders Summit - que termina este sábado com eventos turísticos ligados ao surf e à gastronomia - é uma iniciativa paralela à Web Summit, tal como a Venture Summit, mas ainda mais restrito, sendo mesmo visto como uma espécie de cimeira de Davos do sector tecnológico. Estes eventos estão a ser aproveitados pelo Governo para vender uma nova imagem de Portugal, como reconhece o ministro da Economia.



"A aposta é que [a Web Summit] seja um sucesso ainda maior do que foi o ano passado (...) Mas uma das grandes apostas é a Venture Summit, que traz cá mais de 1200 investidores de grande nível. A grande aposta é que estes investidores, para além destas empresas tecnológicas, olhem em particular para o sistema tecnológico português e olhem para o bom momento que a economia portuguesa está a atravessar e decidam também fazer outros investimentos em Portugal", disse à RTP Manuel Caldeira Cabral.

