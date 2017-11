Candidatos à liderança do PPD/PSD

PUB

Ideias propriamente explanadas, ainda não se viram nos candidatos à liderança do PPD/PSD, Rui Rio e Santana Lopes. Só retórica e aversão persistente. Causa estranheza, sendo sugestivo, defenderem o legado do "alemão" mais troikista do que a troika, Pedro Passos Coelho.

Em recente entrevista, Rui Rio diz que está mais próximo do centro-esquerda (!), mas fez sempre coligações com a direita extremada do CDS! A demagogia tem limite… Fez um exercício de auto-lisonja que lhe fica mal. Jamais nos esqueceremos que obliterou, literalmente, a notável Cultura portuense, assim como mandou implodir a primeira torre do Bairro do Aleixo, em Dezembro de 2011, e ainda muitas famílias não foram realojadas. Porquê? Referimo-nos a gente vulnerável dum bairro social. Isto é desumanidade! Como medíocre presidente da Câmara Municipal do Porto, destruiu um jardim lindíssimo (Aliados), transformando-o numa aridez calcetada.

PUB

Sobre Santana Lopes, atesta-o um despedimento com justa causa, pelo ultra moderado Jorge Sampaio, presidente da II República, na altura. Será que no seio deste partido, não há sangue novo? já não há ninguém - de facto - social democrata? Entre um e outro - venha o diabo e escolha!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O centenário

Celebrou-se agora o centenário da revolução bolchevique, em Moscovo e em Lisboa.. e é muito interessante comparar as duas comemorações: em Moscovo cerca de 10.000 saudosos do comunismo, em plena Praça Vermelha festejaram o centenário da revolução de Outubro, para um País com 147 milhões de habitantes é manifestamente ridículo, o povo russo quer, sim, esquecer esse traumático período da sua história, é a dedução lógica a tirar.

Em Lisboa, em pleno Coliseu dos Recreios, o Sr. Jerónimo de Sousa, lider do jurássico PCP, afirma que: "O comunismo é futuro da humanidade" e é bom que este senhor fale do futuro porque o passado do comunismo é um somatório de insanidades que vão da guerra civil promovida por Lenine; pelo terror, Gulag e fome provocados pelo genocida Estaline; à insanidade de um Mao-Tsé-Tung; aos fusilamentos de Che; ao holocausto de Pol-Pot ou à loucura do trio familiar Kim...

Tal como ontem em Moscovo, um dia em Lisboa poucos celebrarão um tempo de intolerância e loucura que varreu a Europa no século passado, da Rússia à Alemanha: o nazismo e o comunismo, almas gémeas, assassinaram milhões e milhões de europeus, nada há portanto a celebrar, mas nunca poderemos esquecer!

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ezequiel Neves

Rua Cidade de Tete, 25

1800-128 Lisboa

PUB

PUB