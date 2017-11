Há um forno no Freixinho, Sernancelhe, que “não pára”. Faz pão caseiro (“Não é pão dos padeiros”), biscoitos de castanha, bolos amarelos de Páscoa e faz cavacas com uma massa especial. “Não lhe falho com o azeite nem lhe falho com o trabalho. Há por aí muitas cavacas. Podem cozê-las da mesma farinha, mas não fazem cavacas como as minhas”, revela à Fugas Maria Alcina Dias, que aparenta ter bem menos do que 63 anos. “É o pó da farinha que conserva”, brinca, enquanto pincela as cavacas com a “caldinha de açúcar”.

“Antigamente eram pinceladas com a mão”, diz Alcina, que, juntamente com o marido, perpetua a receita originária do Convento das Recoletas da Nossa Senhora do Carmo, no Freixinho. Começou há 42 anos. Aprendeu com a sogra, Alcídia. “Quando casei, amassou-as lá. Cozi, ficaram lindas, mas o açúcar... não tinha visto fazer.”

Foto Sérgio Azenha

Usa farinha fina de trigo tremês, muito azeite, ovos e açúcar fervido “até ganhar aquele ponto”. São cerca de duas horas a amassar e mais ou menos uma hora no forno. Apesar da forma característica — como uma casca arrancada a uma árvore —, estes doces não são enformados. “A massa faz a própria forma”, explica a pasteleira, com um forno de lenha à moda antiga instalado numa das divisões de sua casa. “O forno não deve estar nem muito bravo, nem muito frio”, prossegue.

Cavacas de Freixinho Anselmo C. Dias

254 595 593

Foto Sérgio Azenha

“Já sei a tabela.” A receita, garante, “tem ciência no amassar, no forno e no ponto do açúcar”. “Tem ciência em tudo. É um doce que tem muita ciência.” Na Páscoa, Alcina trabalha “noite e dia”. Chega a fazer mais de mil quilos de cavacas (um quilo são mais ou menos seis cavacas), que têm um mês de garantia. Já passou a receita, mas... “Já dei a receita, mas não dou as mãos.”

Queijadas de castanha Foto “As castanhas serão colhidas nos soutos de Sernancelhe antes que se soltem as chuvas demoradas de Novembro. Descascar-se-ão amorosamente sentadas as mulheres num banco de lareira.” O processo foi descrito pelo historiador sernancelhense Alberto Correia e um excerto cuidadosamente colocado nas caixas de queijadas de castanha confeccionadas na cozinha do Restaurante Flora, em Sernancelhe. Dina Santos não precisa de auxiliar de memória para juntar os ingredientes nas doses correctas. Ferve-se a água com limão, açúcar, pau de canela e vinho do Porto. Às castanhas esfareladas juntam-se as gemas e as claras batidas em castelo. “E tem de haver o tempo certo para cada coisa acontecer. E as forminhas de metal guardadas no armário. E o forno aquecendo em lume brando. E o milagre de vê-las a cozer. E logo a festa de uma travessa enramada sobre a mesa. Bandeja com um prato pousado sobre linho, desse fino, como aquele que fiava a minha mãe ou em Nazaré Nossa Senhora. Água na boca.” Queijadas de Castanha

Restaurante Flora

Rua Dr. Oliveira Serrão 1, Sernancelhe

254 595 304

