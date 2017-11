1. À fatia de pão passada por leite e ovos, frita em azeite ou óleo, adoçada com açúcar e canela ou calda de açúcar dá-se o nome de...

A Rabanada

B Fatia dourada

C Ambas as hipóteses estão correctas

2. Qual é o elemento comum aos sarrabulhos:

A Farinha de milho

B Sangue de porco

C Ambas as hipóteses estão erradas

3. Bacalhau, batata, leite, cebola, coentros, alho, salsa e ovo... Quais destes ingredientes não fazem parte da receita do pastel ou bolinho de bacalhau:

A Cebola e salsa

B Leite e coentros

C Cebola e ovo

4. De onde é originária a sopa do Espírito Santo?

A Madeira

B Açores

C Comporta

5. Colchão de noiva é o nome dado no Algarve à/ao:

A Torta de claras

B Sopa de amêndoas

C Bolo de noiva

6. O queijo de Serpa DOP é um queijo curado feito à base de leite de:

A Vaca

B Ovelha

C Cabra

7. Muito na moda, actualmente, a tapioca é a fécula extraída de que parte da mandioca:

A Folha

B Caule

C Raiz

8. Na cozinha francesa, a designação “à la portugaise” (“à portuguesa”) é um prato em que predomina...

A O tomate

B Uma base de alho, azeite e cebola

C Uma base de vinho branco, louro e cebola

9. O que distingue, de um modo geral, o molho pesto italiano do pistou francês:

A Um leva pinhões e o outro não

B Um leva alho e o outro não

C Nenhum dos dois leva alho ou pinhões

10. O Caciocavallo é:

A Um queijo DOP italiano feito com leite de vaca

B Presunto de cavalo da região do Piemonte

C Um novo “super-alimento” que vem destronar a kale e a baga goji

11. O Socarrat é:

A Um tipo de arroz utilizado na paella em Alicante

B Capa de arroz que fica agarrado no fundo do recipiente da paella

C A designação de “Arroz à Velenciana” na Comunidade Valenciana

12. A bergamota é:

A Um citrino

B Um tipo de chá

C Uma erva aromática

13. A bottarga é uma especialidade de certas regiões do Mediterrâneo feita partir das ovas de peixe e através de um processo de salga e secagem. A mais famosa, a italiana, é feita a partir de que peixe?

A Robalo

B Besugo

C Tainha

14. O tahini é uma pasta de sementes muito utilizada da cozinha do Médio Oriente. Que sementes são utilizadas?

A Sésamo

B Papoila

C Linhaça

15. Míscaro ou tortulho é o nome popular dado em Portugal a um dos mais apreciados cogumelos. Qual o seu nome científico:

A Boletus edulis

B Silarca ponderosa

C Champinuns auricudalata

16. Comido entre o Natal e o Dia de Reis, o bolo-rei (alegadamente) vendeu-se pela primeira vez em Lisboa. Onde?

A No Nicola

B No Martinho da Arcada

C Na Confeitaria Nacional

17. Há vários anos, em Abril, durante o Peixe em Lisboa, várias pastelarias da região participam no concurso “O Melhor Pastel de Nata de Lisboa”. Quem foi o último vencedor (2017)?

A Aloma (Lisboa)

B Manteigaria (Lisboa)

C O Pãozinho das Marias (Ericeira)

18. Na última edição do Guia Michelin Espanha e Portugal, houve dois restaurantes no nosso país que obtiveram duas estrelas Michelin, pela primeira vez. Foram eles...

A Eleven (Lisboa) e Casa da Calçada (Amarante)

B Yeatman (Vila Nova de Gaia) e Il Galo d’Oro (Funchal)

C Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira) e Belcanto (Lisboa)

19. O “Chefe Cozinheiro do Ano”, organizado pelas Edições do Gosto, é o mais importante concurso dedicado a profissionais do sector. Quem foi o último vencedor?

A Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa)

B Vasco Coelho Santos (Euskalduna, Porto)

C João Oliveira (Restaurante Vista, Portimão)

20. O Celler de Can Roca, em Girona (Espanha) é um dos restaurantes mais famosos do mundo. Que função desempenha nele cada um dos irmãos, Joan, Josep e Jordi Roca:

A O primeiro é chef de cozinha, o outro relações públicas e o terceiro, escanção

A O primeiro é chef de cozinha, o outro relações públicas e o terceiro, escanção

B O primeiro é chef de cozinha, o outro director-geral e o terceiro, chefe pasteleiro

C O primeiro é chef de cozinha, o outro escanção e o terceiro, chefe pasteleiro

Soluções 1: C; 2: B; 3:B; 4:B; 5:A; 6:B; 7:C; 8:A;); 9:A; 10:A; 11:B; 12:A; 13:C; 14:A; 15:A; 16:C; 17:C; 18:B; 19:A; 20:C

Se acertou ...em 20 arrisca-se a dar entrada no próximo Larousse Gastronomique. ... 15 a 19 respostas: pode abrir um blogue, um restaurante, ou uma loja gourmet. Teoria, tem. Agora só lhe falta o resto.

... 10 a 15 respostas vai ter de passar algum tempo a aperfeiçoar conhecimentos com a nossa grande Maria de Lourdes Modesto.

... 5 e 10: está apto/a a abrir um restaurante assim daqueles ‘supergiros’.

... 0 a 5 respostas: É um caso gastronomicamente perdido. Esperemos que não seja dono/a de um restaurante (nem dos ‘supergiros’).

