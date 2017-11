Já há quem lhe chame um superalimento e a bolota começa a ser olhada pelo potencial que pode ter na alimentação humana. É certo que o fruto das Quercus (azinheira, carvalho e sobreiro) já teve papel central na alimentação dos povos do hemisfério Norte, mas isso foi antes do desenvolvimento da agricultura. Passou depois a ser visto como alimento de pobres e de animais, caindo em desuso na alimentação dos humanos.

PUB

E mesmo que tenha resistido apenas em alguns redutos, o valor do seu uso alimentar volta agora à ribalta. Fruto de estudos e investigações recentes, mas também porque um dos cozinheiros da nova geração decidiu resgatá-la das catacumbas da história e lançar um livro de receitas. Com O Renascer da Bolota, o chef Pedro Mendes não só mostrou aos portugueses que a bolota é um alimento nobre e qualificado mas explica também como cozinhá-la em receitas saborosas e criativas.

Pedro Mendes é um dos participantes na Conferência Ibérica que vai acontecer dentro de uma semana (18 de Novembro) em Matosinhos, precisamente para debater e analisar a bolota como alimento com passado, presente e futuro. A par do valor nutricional e gastronómico numa dieta alimentar, o encontro não vai perder de vista também a perspectiva económica e a questão da floresta.

PUB

Foto No livro "O Renascer da Bolota", Pedro Mendes explica como cozinhá-la em receitas saborosas e criativas Ricardo Lopes

Principalmente numa altura em que se conjugam as questões da saúde e da sustentabilidade. É que se, por um lado, os alimentos modernos estão na origem de muitas das doenças do organismo humano, as plantas da família Quercus são apontadas como fundamentais na luta contra a doença dos incêndios. Daí que, da valorização da bolota como alimento à reflorestação com as árvores que a produzem, tudo se conjugue como um passo decisivo no caminho da sustentabilidade.

A par das receitas de Pedro Mendes e dos caminhos que teve que trilhar para lá chegar, também o pasteleiro Rui Coelho vai mostrar como faz os seus pastéis de nata de bolota, que de há três anos para cá são um chamariz à sua pastelaria no Alandroal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É à luz dos estudos desenvolvidos por uma equipa de investigadores da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica que serão também analisadas as características nutricionais e funcionais da bolota, bem como o seu papel na dieta e potencial industrial. Apresentados há pouco mais de dois anos, no I Simpósio sobre a bolota, os estudos liderados pela professora Manuel Pintado deixaram claro o seu elevado valor nutricional.

Tanto fresca como processada em farinha, é rica em fibra e proteína e tem um perfil de lípidos idêntico ao do azeite. A par de compostos antioxidantes, a ausência de glúten recomenda-a ainda como alternativa para os celíacos. Ou seja, tem potencial gastronómico, faz bem à saúde e é amiga do ambiente.

Este artigo integra a série Há vida para além da carne, incluída numa edição especial da Fugas dedicada à gastronomia. O número de vegetarianos em Portugal quadruplicou nos últimos dez anos: serão agora cerca de 120 mil. Metade são veganos. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto da importância de uma alimentação equilibrada, com menos carne, peixe, lacticínios. Pelo país, somam-se projectos inovadores que não utilizam qualquer produto de origem animal. Fomos conhecer alguns deles.

PUB

PUB