Na 7.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de andebol, o Sporting impôs-se ao Besiktas por 34-27, no pavilhão João Rocha, e ultrapassou os turcos na classificação, subindo provisoriamente ao terceiro lugar.

Os "leões" somam agora seis pontos, mais um do que o Besiktas e do que o Metalurg, que tem menos um jogo. Os macedónios defrontam no domingo o Montpellier, líder do grupo.

Na próxima ronda, os “leões” defrontam o segundo classificado da tabela, o Motor Zaporozhye, na Ucrânia.

