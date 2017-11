O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai partir do quarto lugar da grelha para o Grande Prémio de motociclismo da Comunidade Valenciana, última prova do Mundial de Moto2.

Miguel Oliveira, que venceu os dois últimos Grande Prémios, na Austrália e na Malásia, tinha sido na sexta-feira o mais veloz nas duas sessões de treinos livres no circuito Ricardo Tormo, em Cheste, mas neste sábado ficou-se pela quarta posição.

O piloto almadense, que esta época tinha conseguido pole positions na Argentina e em Aragão, fez a sua melhor volta em 1m35,182s. "A diferença entre o meu tempo e o da pole position foi muito pequena. O lado positivo é que temos um ritmo muito bom e fui o único (piloto) a baixar os tempos no final da qualificação", disse o piloto à sua assessoria de imprensa.

O detentor da pole position acabou por ser o espanhol Alex Márquez (Kalex), quarto no Mundial e já sem hipóteses de alcançar Miguel Oliveira no terceiro lugar do campeonato, que sairá pela terceira vez esta época do primeiro posto na grelha.

No alinhamento de saída para a prova valenciana estará Márquez (1m35,050s), seguido do já campeão mundial Franco Morbidelli (Kalex) e de Mattia Pasini (Kalex), surgindo, então, na segunda linha, o piloto português.

Miguel Oliveira disse ainda estar confiante num bom resultado, num circuito em que venceu em 2015, então na categoria de Moto3. "A moto está com um bom desempenho numa fase avançada da corrida e eu estou preparado para lutar. Será importante não perder muito tempo no início e arriscar quando necessário, para poder lutar pela terceira vitória consecutiva", referiu, lembrando os recentes triunfos em Philip Island e Sepang.

