Já são conhecidas as cinco selecções africanas que vão estar presentes no Mundial 2018. Depois de Nigéria, Senegal e Egipto já terem o lugar assegurado, neste sábado foi a vez de Marrocos e Tunísia garantirem o lugar terminando no primeiro lugar dos respectivos grupos da qualificação africana.

Em Abidjan, os marroquinos asseguraram o primeiro lugar do Grupo C, ao derrotarem a Costa do Marfim por 2-0. Será um regresso dos "leões do Atlas" 20 anos depois de terem estado no França 98, em que não passaram da fase de grupos. Já os "leões indomáveis" (que tiveram o sportinguista Doumbia de início) precisavam de vencer, mas vão mesmo falhar o seu quarto Mundial consecutivo.

Também a Tunísia está de regresso a um Mundial, tendo-lhe bastado um empate caseiro sem golos frente à Líbia para terminar em primeiro do Grupo A, com um ponto de vantagem sobre a RD Congo, que venceu por 3-1 a Guiné. Será o quinto Mundial para os tunisinos e o primeiro desde 2006.

