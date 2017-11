O judoca João Martinho conquistou a medalha de bronze na categoria -81 kg do Campeonato da Europa de sub-23, em Podgorica, Montenegro, ao bater o moldavo Nicon Zaborosciuc. Depois do ouro de Maria Siderot e do bronze de Joana Diogo, foi a terceira medalha para Portugal na prova, que termina no domingo.

O judoca bateu no tatami o luxemburguês Bilgee Bayanaa, o campeão mundial de juniores Matthias Casse, da Bélgica, antes de avançar para os quartos-de-final, fase em que eliminou o ucraniano Bohdan Zusko ao conseguir um waza-ari que segurou até final.

Nas meias-finais, frente ao moldavo Dorin Gotonoaga, Martinho aguentou mais de sete minutos de combate antes de ceder um ponto na fase decisiva, de ponto de ouro, ficando afastado da final.

No combate pelo último lugar do pódio, o português mostrou-se mais forte e conseguiu fazer ippon em 1m23s.

O outro português em prova, Anri Egutidze, competiu na mesma categoria, mas não passou do primeiro combate, diante de Zaborosciuc, que viria a encontrar Martinho mais tarde.

No domingo, Patrícia Sampaio encerra a participação da comitiva lusa, que teve em prova sete atletas, ao entrar no tatami para competir pelas medalhas em -78 kg, com o início dos combates marcado para as 12h de Lisboa e as finais pelas 16h.

