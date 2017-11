A Dinamarca e a República da Irlanda empataram hoje sem golos, em jogo da primeira mão do “play-off” de qualificação para o Mundial 2018, disputado em Copenhaga.

A jogarem em casa, os dinamarqueses, que tinham sido segundos no grupo E, atrás da Polónia, estiveram por cima do jogo, no Telia Parke, mas foram incapazes de ganhar vantagem para a visita de terça-feira a Dublin.

A República da Irlanda procura voltar 16 anos depois a um Mundial, naquela que seria a sua quarta presença, após ter estado no Itália1990, EUA1994 e Coreia do Sul-Japão 2002, enquanto a Dinamarca tenta a quinta participação e quarta nas últimas seis edições.

