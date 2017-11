O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, atacou na noite de sexta-feira, durante a gala Rugidos de Leão, em Leiria, o presidente do Benfica, considerando que Luís Filipe Vieira é "um perfeito idiota". Perante cerca de 1500 adeptos sportinguistas, na Ortigosa, Bruno Carvalho considerou que a entrevista de Luís Filipe Vieira à BTV, na véspera, "é de um perfeito idiota".

"Ontem [quinta-feira], fui brindado por um chorrilho de disparates, onde uma das coisas (ditas) era que o presidente do Sporting e o treinador não se falavam e vice-versa. É verdade que não ando de pijama pela academia a comer batatas fritas, e muito menos com uma câmara de uma televisão atrás. O que não significa que o presidente do Sporting e o treinador não estejam em sintonia naquilo que são objectivos do Sporting, que são claros, que é sermos campeões este ano", disse Bruno de Carvalho.

O presidente do Sporting considera que Luís Filipe Vieira foi "mal aconselhado", e deixou uma ameaça ao líder dos “encarnados”. "Talvez um dia mereça que eu diga em público o que ele anda a dizer do seu treinador Rui Vitória. Não vou dizer, por uma questão de respeito ao Rui Vitória e por pouco me importar pelo que se passa na casa dos outros", disse.

Bruno de Carvalho foi mais longe no ataque a Luís Filipe Vieira, sem, contudo, o nomear. "Volto a avisá-lo: não me volte a entrar em casa, porque da próxima vez não vou ser tão meiguinho", disse, prometendo que a resposta à afirmação de que o Sporting não vai ganhar nada esta época "vai ser dada dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas" pelo grupo de trabalho, que "tem uma vontade tremenda de cumprir os nossos objectivos, que é ser campeões este ano".

Críticas à censura interna

O presidente do Sporting criticou também quem o censura internamente: "Estou cansado daquela conversa dos sportinguistas sobre se devo ter elevação ou não devo ter elevação". "Para elevação temos o Bas Dost, que tem quase dois metros", ironizou.

Na Ortigosa, Bruno de Carvalho instou ainda o antigo dirigente Paulo Pereira Cristóvão, entretanto expulso de sócio, a apresentar os documentos referentes a ilegalidades na transferência do japonês Tanaka. "Não tenho paciência para ele e para esta coisa de andar a chantagear as pessoas. Se o senhor diz que tem documentos, que os apresente no sítio certo de uma vez por todas. Vá chantagear para o raio que o parta", disse.

Na 37.ª Gala Rugidos de Leão, organizada pelo Museu do Sporting de Leiria, o presidente dos 'leões' estranhou que o clube seja "campeão em 54 modalidades", mas falhe "por quase milagre" no futebol sénior.

"Chega. Queremos que ter as mesmas oportunidades dos outros. O Sporting tem de ser e vai ser respeitado até à última. Entrámos num momento de desenvolvimento que ninguém vai parar, porque deixámos de ter medo. Faço tudo o que tenho de fazer em defesa do Sporting Clube de Portugal", frisou.

Na cerimónia, marcaram presença o treinador Jorge Jesus e os jogadores Rui Patrício, Sebastian Coates, Bas Dost e Daniel Podence, estes dois últimos distinguidos com os troféus Rugidos de Leão.

Nuno Cristóvão (futebol feminino), Pedro Cary (futsal), Nélson Évora (atletismo), Jorge Sousa (andebol), Francisca Laia (canoagem), Luís Gonçalves (desporto adaptado), Rafael Lucas Pereira (rugby), Bode Abiodun (ténis de mesa), Rosa Duarte (funcionária) e o conjunto Supporting (música) foram também premiados.

