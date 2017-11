Valteri Bottas garantiu este sábado a pole position no Grande Prémio do Brasil, batendo o recorde da pista de Interlagos com o tempo de 1m08,322s, superando mesmo a fechar a Q3 o tempo do tetracampeão Sebastian Vettel por 38 milésimos de segundo.

Já com o título de campeão decidido, Lewis Hamilton sofreu um despiste na Q1, partindo do último lugar da grelha. O piloto inglês tinha dominado os treinos livres, em que bateu mesmo o recorde de Rubens Barrichello, estabelecido em 2004, mas uma saída de pista afastou-o da qualificação logo no início.

Com a chuva a ameaçar, Bottas passou a liderar, batendo mesmo o "crono" de Hamilton. O finlandês seria forçado a superar-se depois de Vettel ter ameaçado conquistar a 51.ª pole da carreira, passando a deter o melhor tempo com 82 milésimos de segundo de vantagem sobre Bottas. Mas, no final de uma qualificação entusiasmante, o piloto da Mercedes reservou o primeiro lugar, baixando em cerca de um segundo e meio o recorde de Barrichello.

