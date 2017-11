O Benfica confirmou neste sábado a liderança do campeonato de voleibol, ao derrotar o Esmoriz no arranque da 9.ª jornada da prova. No pavilhão da Luz, os "encarnados" impuseram-se por 3-0 (25-19, 25-16, 25-13).

Com este triunfo, o Benfica passa a somar 27 pontos, mais quatro do que o Sporting, que tem menos um jogo e que neste sábado venceu com autoridade o Leixões, em Matosinhos, por 0-3 (19-25, 20-25, 17-25).

O terceiro classificado, o Sporting de Espinho, também cumpriu nesta ronda, ao ganhar em casa ao VC Viana, igualmente pela margem máxima, 3-0 (25-19, 25-18, 25-18). Os "tigres" somam agora 21 pontos.

