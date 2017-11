“Os Angry Birds atravessaram o Atlântico” e o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, em Lisboa, é a sua porta de entrada para a Europa. Quem o diz é Bruno Araújo-Gomes, coordenador da equipa expositiva deste espaço. Refere-se a Angry Birds – A Exposição, que, criada na América, ocupa, desde 25 de Outubro e de forma inédita, duas salas do Pavilhão do Conhecimento. Desde que abriu, já foi visitada por mais de 15 mil pessoas. “A exposição é a materialização do jogo”, diz o coordenador, já que os visitantes podem disparar as fisgas gigantes que projectam os Angry Birds contra os malditos Porcos Verdes, ou até mesmo serem eles próprios a derrubá-los, deslizando num slide que simula a fisga usada no jogo e pondo assim em prática teorias e conceitos de matemática, física, biologia e engenharia. A exposição vai estar patente até Novembro de 2018.



