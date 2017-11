O Reddit está a banir conteúdo que glorifica o nazismo, racismo ou a supremacia de determinados grupos sobre outros. Os “incels” – homens que se descrevem como “involuntariamente celibatos”, por não encontrarem mulheres para ter sexo com eles, e defendem o acto da violação sexual como solução – são o último grupo a ser expulso do fórum online.

“As comunidades que se focam neste tipo de conteúdo ou os utilizadores que defendem este conteúdo vão ser banidos”, lê-se num comunicado do Reddit, um site que divulga notícias e conteúdo produzido pelos próprios utilizadores. O endereço online dos grupos eliminados não desaparece (como prova da existência, anterior), mas o acesso é negado com uma imagem de um martelo em frente de um fundo vermelho. O Reddit assemelha-se a uma rede social e tinha em Outubro de 2017 mais de 1500 milhões de utilizadores (mais do que a população da Índia ou da China)

Os textos ofensivos publicados pelo grupo (que tinha mais de 40 mil utilizadores) ainda podem ser lidos através do site Wayback Machine (um repositório histórico, que arquiva milhões de páginas desde 1996), devido aos esforços de um grupo de activistas. Alguns utilizadores identificavam antigas namoradas (com nome, morada, e telemóvel) e pediam que outros utilizadores lhes enviassem fotografias nuas para as assediarem. Outros descreviam “todas as mulheres” como “lixo que só usam os homens” e criticavam a “liberdade sexual de feministas”.

Foto Reddit

Os IncelTears, como se apelidam os activistas responsáveis pelo arquivo, querem provar que homens que se acham superiores a mulheres, e merecedores de sexo só por serem homens, existem e não podem ser ignorados. Há anos que os grupos de “incels” eram alvo de queixas. Em Agosto, o norte-americano Daniel Cochrane começou uma petição que exigia ao Reddit a eliminação daquela comunidade online, porque os membros chamavam "Santo Elliot" ao atirador Elliot O. Rodger que, em 2014, assassinou seis pessoas numa zona universitária na Califórnia.

O Reddit admite que actuou tarde. “A nossa política sobre conteúdo que incita à violência era muito vaga”, lê-se num comunicado sobre o começo da purga a sites com conteúdo de ódio. “A partir de agora, vamos agir contra qualquer conteúdo que glorifica, incita, ou promove violência em direcção a um individuo ou grupo de pessoas; da mesma forma, vamos proibir qualquer conteúdo que glorifique ou promova o abuso de animais.”

