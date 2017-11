A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um electricista de 57 anos, suspeito de ter assassinado a ex-companheira no Porto.

Segundo o comunicado da Directoria do Norte daquela polícia, o crime terá sido cometido "no passado dia 30 de Outubro, através da sufocação da vítima, tendo ocorrido no interior da habitação desta, quando a mesma regressou do trabalho".

O corpo da mulher, cuja idade não é referida na nota, foi descoberto no interior da sua residência, no Porto, na passada segunda-feira.

