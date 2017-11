A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) quer discutir com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o modelo de descongelamento da carreira dos docentes. Caso isso não aconteça, entende o secretário-geral Mário Nogueira, o ministro revela “falta de peso político” no executivo de António Costa.

Vários professores esperavam Brandão Rodrigues à entrada do Convento de S. Francisco, em Coimbra, no início da manhã desta sexta-feira, onde o ministro participou numa reunião de um grupo de trabalho com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Comissão Europeia sobre formação de adultos. O objectivo era entregar-lhe um pré-aviso de greve em mãos e um ofício do primeiro-ministro no qual, segundo Mário Nogueira, Costa esclarece que a negociação sobre este tema tem ser feita com o Ministério da Educação.

Jogo do empurra

Segundo o dirigente, cada tutela estará a empurrar para a outra a responsabilidade pela resolução da questão. Nesta sexta-feira, Mário Nogueira deu conta aos jornalistas de que recentemente o Ministério da Educação comunicou à Fenprof que a discussão sobre o descongelamento de carreiras teria de ser tido com o Ministério das Finanças. Esta tutela, por sua vez, sublinhou o dirigente, remeteu o tema para o ministério de Tiago Brandão Rodrigues.

Perante a passagem de bola entre o ministério das Finanças e Educação, a Fenprof perguntou entretanto ao primeiro-ministro qual seria o interlocutor para discutir o descongelamento da carreira dos docentes. De acordo com o sindicalista, o gabinete de António Costa informou que o assunto teria de ser tratado com o ministério da Educação.

Ministro prometeu "lutar" pelos direitos do professores

Mário Nogueira deu como exemplo os ministérios da Justiça e da Saúde com os profissionais do sector e entende que, ao remeter as negociações para as Finanças, o ministro da Educação estaria a reconhecer “falta de peso político dentro do governo”. Tiago Brandão Rodrigues já disse que irá “lutar radicalmente para que sejam reconhecidos os direitos dos professores e do pessoal não docente”.

Ao contrário do que aconteceu na Gulbenkian, na semana passada, quando o ministro parou para falar com Mário Nogueira, nesta sexta-feira Brandão Rodrigues fintou o protesto e entrou por outra porta. Os professores tinham já enviado o pré-aviso da greve marcada para dia 15 de Novembro por email.

Mário Nogueira considera “inaceitável” que o descongelamento da carreira dos docentes não seja feito com retroactivos, sendo que, assim, os professores seriam prejudicados em relação à restante função pública.

“Os professores cumpriram tempo de serviço durante estes anos de congelamento e cortes e sabem que há agora uma proposta na lei do Orçamento do Estado de descongelamento da carreira docente em que é pura e simplesmente apagado o tempo de serviço que cumpriram”, disse aos jornalistas. Na escadaria do convento, os professores estenderam um pano com a frase “não ao apagão de tempo de serviço”.

Congelamento e cortes duram há nove anos

O secratário-geral da Fenprof lembra que o congelamento da carreira dura há “nove anos, quatro meses e dois dias” e que há professores que, caso a proposta de Orçamento do Estado se mantenha, “por muito que trabalhem, não vão chegar ao topo da carreira”.

O representante dos docentes explica que as mudanças até podem não ser feitas “de um dia para o outro”. Independentemente do ministério que venha a assumir as conversações, a Fenprof “está disponível para se sentar para negociar um faseamento prolongado no tempo, mas que recupere o tempo de serviço”.

“A alternativa à negociação é a luta dos professores”, garante Nogueira. A greve está marcada para 15 de Novembro, dia em que o ministro estará na Assembleia da República a discutir o orçamento para a Educação.

