Em 2017, ainda existem sectores onde mulheres e homens não recebem o mesmo por trabalho igual. Como é que esta diferença se nota na prática? Conversámos com as dirigentes sindicais Palmira Peixoto (SINTEVECC) e Raquel Azevedo, que nos falam das condições de trabalho das mulheres no sector têxtil e do acordo alcançado neste ano para a igualdade salarial entre homens e mulheres que trabalham na indústria do calçado.

