O candidato à liderança do PSD, Pedro Santana Lopes, vai iniciar, na próxima semana, uma ronda de visitas a empresas portuguesas de "referência", segundo fonte da candidatura.

Na iniciativa sob o lema “Portugal dinâmico”, Santana Lopes quer visitar empresas nos sectores das indústrias mais tradicionais mas também das áreas de tecnologia ponta. Nos dois casos serão empresas de sucesso, por vezes desconhecidas, adiantou a mesma fonte, ainda sem revelar os nomes das sociedades.

Com esta ronda pelo sector empresarial, o candidato pretende “motivar e mobilizar os portugueses” para o objectivo do crescimento económico. Ainda na passada semana, em entrevista à CMTV, Santana Lopes considerou que um dos objectivos de Portugal, até 2025, deve ser o de aproximar o rendimento per capita dos portugueses do rendimento da média europeia.

Noutra iniciativa fora do partido, o ex-primeiro-ministro pediu reuniões de trabalho a todos os parceiros sociais com assento no Conselho Económico e Social, nomeadamente às duas organizações sindicais, CGTP e UGT, e às empresariais - CIP, CCP, CAP e CTP. A intenção é “discutir a situação actual da economia e a realidade social do país para analisar as propostas dos parceiros sociais e da candidatura", com destaque para "a agenda do crescimento económico e o financiamento das políticas sociais", de acordo com fonte da candidatura citada pela Lusa.

A primeira reunião será com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), na próxima segunda-feira, às 15h30. Na terça-feira, dia 14, está marcado o CNJ e a UGT dois dias depois, a 16. A 17 de Novembro, Pedro Santana Lopes irá reunir-se com a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) e a 29 de Novembro será a vez da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

