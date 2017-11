A bancada do PSD entregou esta sexta-feira no Parlamento um conjunto de propostas de ajuda às vítimas dos incêndios deste ano que incluem programas de reconstrução de habitações e de recuperação de empresas afectadas. As propostas fiscais – como a isenção de IMI para habitações e espaços comerciais nos próximos dois anos – serão entregues no âmbito das alterações ao Orçamento do Estado para 2018.

PUB

Entre as medidas apresentadas está um programa de reconstrução de casas (de primeira e de segunda habitação) danificadas ou destruídas pelo fogo este ano, que ficaria a cargo do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. A proposta prevê que o financiamento seja efectuado através do Orçamento do Estado e obriga a fazer o levantamento das necessidades em 15 dias.

No caso dos apoios às empresas, o PSD propõe programas de financiamento para a reconstrução, a médio e longo prazo, com eventual isenção de pagamento de juros, caso se justifique. É ainda proposta a criação de uma via verde para as candidaturas a fundos europeus para projectos localizados nas áreas dos incêndios.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito da protecção civil, os sociais-democratas pretendem que seja criada unidade militar especializada, com base no que se encontra previsto no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, aprovado em 2013, que prevê a criação de uma Unidade Militar de Ajuda de Emergências.

Em forma de projectos de resolução, e em linha com as conclusões da comissão técnica independente, o PSD defende o reforço de equipas de intervenção permanente constituídas por bombeiros profissionais em todas as corporações detidas por associações humanitárias e câmaras municipais.

Na próxima semana, a bancada parlamentar entregará as propostas de alteração ao Orçamento do Estado onde se incluem medidas de prorrogação, redução e isenção de obrigações de pagamento de IRC para empresas afectadas pelos incêndios.

PUB

PUB