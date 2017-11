Vários ministros e secretários de Estado, incluindo o próprio primeiro-ministro, dedicaram esta sexta-feira a ouvir especialistas sobre a prevenção e combate a incêndios. Depois de ouvir vários estudiosos sobre o tema, Tiago Martins Oliveira, presidente da Estrutura de Missão para os Fogos Rurais conclui: “Temos as peças todas para fazer um bom puzzle, mas temos de colaborar todos juntos”, disse numa conferência de imprensa para dar conta dos ensinamentos que o Governo retira dos especialistas internacionais.

Uma dessas peças é o modo como o dispositivo de combate vai operar ao longo do ano. Tiago Martins Oliveira garantiu que, no próximo ano, o dispositivo especial de combate a incêndios florestais (DECIF) será mais flexível, passando a adaptar-se ao “risco de incêndio” e tendo em atenção as condições meteorológicas, e não haverá fases fixas no calendário. Uma alteração substancial à forma como é planeado o combate aos incêndios. Na prática, as fases definidas actualmente (pelo calendário, sem grande flexibilidade) estipulam os meios que estão a operar a cada momento. A partir do próximo ano, esses meios serão postos em pré-aviso, pré-dispostos pelo território nacional e contratados numa lógica de flexibilidade, tendo em conta o risco de incêndio.

Outra das peças que pertence a este novo puzzle é o papel da Força Aérea. O presidente da Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão de Fogos Florestais explica que no próximo ano, a Força Aérea vai já “gerir os meios aéreos” e que por isso participa já no comando, e que se “espera que em 2019 opere já os aparelhos”.

Estava já previsto que a Força Aérea passasse a gerir os meios aéreos, não se sabendo ainda no entanto quantos aparelhos são, uma vez que o concurso internacional ainda não foi lançado. Quanto ao combate, nunca esteve prevista a participação da Força Aérea já em 2018, uma vez que os meios do Estado (os KAMOV e helicópteros ligeiros) têm contrato válido para a sua operação e manutenção, que só termina para o ano.

Outra das mudanças que vai já acontecer no próximo ano é uma divisão entre o combate ao incêndio florestal e a protecção das pessoas. Tiago Martins Oliveira diz que em 2018 Portugal já estará mais capacitado para esta tarefa. “Há a necessidade e urgência de garantir capacidade às pessoas” e também gerir a vegetação à volta das populações com a colaboração de municípios e juntas de freguesia. Por outro lado, acrescenta, “o fogo não pode andar solto pelo monte” e é por isso necessário “ter alguém focado em resolver aquele problema e contê-lo antes de chegar às populações”. Ou seja, manter-se-ão as determinações para o ataque inicial, mas o ataque estendido “tem de sofrer ajustes de procedimento”, que passará pela distinção entre salvamento das populações e combate ao fogo.

Em resumo, o homem que está ao comando das alterações que o Governo vai levar a cabo na Protecção Civil diz que Portugal tem condições para integrar algumas das propostas dos especialistas, até porque “combater incêndios obedece a um conjunto de regras e procedimentos que estão estandardizados" e que Portugal está "no caminho de adoptar”, adaptando-os às experiências de cada comunidade.

Nesta “troca de experiências”, o Governo ouviu vários especialistas dos Estados Unidos (Mark Beighley e Vicki Christiansen), da Alemanha (Johann Goldammer) e três espanhóis (Jose Joquatot, Tomaz Fernandez e Juan Sanchez).

