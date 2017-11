A Comissão Política do PS vai reunir-se na terça-feira, pelas 21h30, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a análise da situação política, disse hoje à agência Lusa fonte oficial dos socialistas. Para o mesmo dia, mas às 14h30, o PSD agendou uma reunião da bancada parlamentar, seguida de conferência de imprensa.

Esta é a primeira reunião do órgão de direcção alargada do PS após a aprovação na generalidade do Orçamento do Estado para 2018 e ocorrerá a meio de uma semana em que serão apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares as propostas de alteração orçamental para debate e votação na especialidade.

O PS, por intermédio do seu líder parlamentar, Carlos César, já fez saber que a bancada socialista apresentará propostas de alteração para incluir no Orçamento do Estado do próximo ano despesas e investimentos resultantes das medidas, entretanto, anunciadas pelo Governo para a prevenção e combate aos incêndios florestais, sobretudo no domínio da reforma do modelo de Protecção Civil.

A última reunião da Comissão Política Nacional do PS realizou-se a 4 de Outubro, três dias depois das eleições autárquicas em que os socialistas obtiveram o melhor resultado de sempre.

Durante essa reunião, o secretário-geral do PS, António Costa, procurou desdramatizar as consequências para a estabilidade do Governo minoritário socialista resultante do recuo eleitoral da CDU nas autárquicas.

Esta posição de António Costa de desdramatização face às consequências do resultado eleitoral da CDU foi depois reafirmada no final dessa reunião pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, em declarações aos jornalistas.

"Os acordos são para cumprir. O PS acredita que, até ao final da legislatura, haverá estabilidade e paz social" no país, declarou, então, Ana Catarina Mendes.

