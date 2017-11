Arco da governação

Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia. Este nome diz pouco ao cidadão comum mais habituado a ouvir falar de Costa, Passos, Marcelo, é um daqueles elementos discretos que garantem o funcionamento adequado das estruturas de poder. As luzes da ribalta fazem-lhe mal aos olhos. Lá estava ele, em 2015 e com as eleições à porta, sentado na sua escrivaninha, caneta em punho, pronto a assinar despachos no mínimo obscuros, antes que perdesse o estado de graça que lhe era concedido pelo facto de fazer parte da “elite” que compõe o “arco da governação”.

Quantas e quantas vezes isto aconteceu ao longo dos anos em que o “arco da governação” foi partilhando benesses entre a gente que dele fez parte, gente que o apoiou, gente que se aproveitou de posições e cargos políticos para encher os bolsos e os cofres, uma rapinagem constante que levou Portugal à beira do abismo? O BES, os submarinos, o SIRESP, histórias mal contadas, umas tornadas públicas, outras sempre mantidas na penumbra dos gabinetes. Quantas PPP beneficiaram de situações pouco claras para serem formadas em benefício de accionistas privados e prejuízo do Estado?

Sim, quem viveu sempre acima das suas possibilidades não foi o povo português, quem viveu acima das suas possibilidades foi o “arco da governação” até exagerar ao ponto de o país cair na bancarrota. Foi com Sócrates mas teria sido com outro qualquer que tivesse governado naquela época, sempre com mais olhos que barriga, a meter as mãos na massa sem qualquer tipo de pudor. Foram “pequenos” negócios como este que agora é notícia que, todos somados, nos conduziram até esta situação de risco permanente que agora vivemos.

O que vai acontecer a Artur Trindade? O que aconteceu aos ministros e secretários de Estado responsáveis por todas as negociatas escandalosas que se acumularam ao longo do tempo? É por estas e por outras que a “geringonça” me parece ser o modo indicado de governar Portugal. As maiorias absolutas servem apenas para infectar a democracia passando carta-branca a essas “elites” partidárias que ferram o dente em tudo que lhes pareça suculento e deixam os ossos para o povo roer quando tem fome.

Rui Silvares, Cova da Piedade

República Portuguesa vs República Catalã

O Presidente da República portuguesa afirmou, em comunicado oficial, que a declaração de independência da Catalunha desrespeita a Constituição espanhola e vai contra as leis do país vizinho. Qual será então a sua opinião sobre a República a que preside?

O 5 de Outubro de 1910 foi uma data escolhida e debatida nas Cortes? Houve um acordo com o Governo em funções da monarquia constitucional? Houve um pedido à Coroa Portuguesa para que Portugal se tornasse uma República? Ou houve tão só um aproveitamento político de uma situação de fragilidade de um regime para que uma clique de extremistas declarasse, ilegalmente, uma nova República? República essa que, por ter sido desse modo implantada, continua ilegal e anti-constitucional na sua génese. Ou será que o passar dos anos tudo torna legal?

Gostaria de um dia ver o comentador e constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa debater este assunto com o actual Presidente da República.

Luís Nascimento

