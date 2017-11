A União Europeia avisa que o Reino Unido tem duas semanas para garantir que há progressos suficientes na actual fase das negociações sobre o "Brexit" – e por progressos, Bruxelas refere-se sobretudo aos compromissos financeiros que exige que Londres honre antes de Março de 2019. Só assim obterá em Dezembro o aval dos restantes 27 Estados-membros ao início das discussões sobre o futuro das relações bilaterais.

O aviso foi feito por Michel Barnier, o principal negociador da UE para o “Brexit”, na conferência de imprensa final da sexta ronda de conversações em Bruxelas – um encontro mais curto do que os anteriores e em que foram discutidas essencialmente questões técnicas.

No último Conselho Europeu, os 27 decidiram que iriam começar os trabalhos preparatórios para a segunda fase das negociações, assumindo que as conversações sobre um futuro acordo de comércio ou a cooperação em áreas como a defesa podem arrancar no início de 2018, se até à próxima cimeira (14 e 15 de Dezembro) houver avanços suficientes nas três áreas essenciais actualmente em discussão – compromissos financeiros, direitos dos cidadãos afectados pelo “Brexit” e o estatuto da fronteira entre as duas Irlandas.

Mas se ainda faltam cinco semanas para a reunião, os trabalhos de preparação deverão começar antes do final deste mês, altura em que os representantes dos 27 em Bruxelas iniciam a discussão sobre as conclusões finais da cimeira, que circulam depois entre as capitais a fim de que exista um consenso quando os líderes europeus se reunirem. No início desta semana, os governos francês e alemão (que têm assumido as posições mais ortodoxas nesta discussão) avisavam que restava pouco mais de duas semanas a Londres para responder às exigências europeias, em particular na questão da chamada “factura do “Brexit”, a área que mais os divide.

“Senhor Barnier, pode confirmar se precisa de clarificações ou concessões do Reino Unido dentro de duas semanas para que se possa [recomendar] avançar para a segunda fase em Dezembro?”, perguntou um jornalista da agência alemã DPA. “A minha resposta é sim”, disse o chefe dos negociadores europeus, que mais à frente explicaria que Bruxelas “não precisa que tudo fique definido ao pormenor, mas de progressos sinceros e reais”.

Este ultimato chega numa altura em que o Governo britânico dá sinais de que estará prestes a aceitar uma factura superior aos 20 mil milhões de euros já admitidos por Theresa May quando em Setembro discursou em Florença – o equivalente a dois anos de contribuições britânicas para o orçamento comunitário.

O jornal Financial Times, que cita dois responsáveis do executivo britânico, adianta nesta sexta-feira que Londres “está a trabalhar em diferentes cenários para ver como pode aumentar significativamente” o montante que já pôs em cima da mesa. “Os obstáculos políticos internos a um acordo podem não ser tão grandes como antes pareciam”, afirmou uma das fontes, referindo-se a uma suposta abertura da ala eurocéptica do Partido Conservador ao pagamento de uma factura elevada como garante de um bom futuro acordo de comércio com a UE.

