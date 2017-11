Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra um polícia a ser agredido por um homem no Jardim de Santa Catarina em Lisboa durante o dia. O incidente ocorreu no dia 1 de Outubro, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O agressor foi detido, presente a tribunal e libertado, segundo a mesma fonte. O processo está em investigação pela PSP e Ministério Público, que se encontram em fase de recolha de provas e testemunhos.

Segundo o DN, o agente agredido encontra-se de baixa médica desde a data da agressão.

Texto editado por Hugo Daniel Sousa

