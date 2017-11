Recebeu os primeiros passageiros ainda em Setembro, mas só foi inaugurado esta sexta-feira, ainda com a área envolvente do edifício como estaleiro de obras. As perspectivas são animadoras, com a Administração do Porto de Lisboa (APL) a apontar que 617 mil turistas entrem em Lisboa pelo porto, no próximo ano. São quase mais 100 mil do que este ano (523 mil) e as preocupações com a chegada de mais turistas à cidade já se fizeram ouvir: como controlar os milhares de passageiros transportadas nesses navios?

Na inauguração, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai passar a controlar os turistas de cruzeiros antes de chegarem a Lisboa. Como? Passando a embarcar no último porto antes da acostagem em Lisboa, agilizando assim o controlo dos passaportes dos turistas de cruzeiros. O governantes respondia assim ao Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, que nesta manhã alertava, à TSF, para a falta de inspectores para controlar a entrada dos milhares de passageiros que chegam à cidade por via marítima.

"O SEF vai passar a adoptar a prática de ter inspectores embarcados no último porto de origem, de forma a que o controlo se faça ainda a bordo. Isso permitirá aos passageiros já estarem controlados quando acostam em Lisboa", explicou António Costa, considerando que esta pode ser uma solução que poderá minorar a falta de inspectores do SEF nas acções de controlo dos passaportes – que tem causado filas de horas no aeroporto -, especialmente para quem chega de fora da União Europeia.



Com esta solução, acredita o líder do executivo, “os turistas terão todo o tempo disponível para poderem usufruir da cidade, não perdendo tempo em tramitações burocráticas" assim que chegam a Lisboa.

77 milhões depois

O projecto, iniciado em 2007 pela APL, no âmbito das Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, ficou a cargo da Lisbon Cruise Terminals que, desde 2014, detém a concessão do terminal de cruzeiros. Envolveu um investimento púbico de 54 milhões de euros por parte da APL, para a construção de um novo cais e a reabilitação do existente, e privado de quase 23 milhões.

De acordo com os dados avançados pela APL, o terminal deverá receber, este ano, 334 escalas e 523 mil passageiros, o que significará um crescimento de cerca de 7,4% do número de escalas face a 2016. E se este será o segundo melhor ano de sempre da actividade de cruzeiros no Porto de Lisboa, o melhor estará para vir. A APL espera receber, para o ano, 361 navios e de 617 mil passageiros - fazendo de 2018 o melhor ano de sempre na actividade de cruzeiros na cidade.

Da autoria do arquitecto Carrilho da Graça, o novo terminal ocupa uma área de 13.800 metros quadrados, dividida por três andares, construídos com uma técnica inovadora de agregado de cortiça e betão, que possibilita o isolamento térmico e acústico.

O novo cais tem 1490 metros o que permite receber cruzeiros de média dimensão, com um calado (distância entre a quilha do navio e a linha de flutuação) até 12 metros. O acesso aos navios é feito através de duas mangas (semelhantes às dos aeroportos), ligadas a uma passerelle com 600 metros, que dará acesso ao terminal por três passadiços.

A parte exterior do terminal, em conclusão, conta com 360 lugares de estacionamento público, 80 lugares para autocarros, táxis e carros turísticos.

A cerimónia contou ainda com as presenças dos ministros do Mar, Ana Paula Vitorino, da Economia, Caldeira Cabral, e da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do presidente do autarca da capital, Fernando Medina e da líder do CDS-PP, Assunção Cristas.

