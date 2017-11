Neste episódio do Reservado ao Público falamos com a jornalista Sandra Silva Costa, editora da Fugas.

Em 17 anos, a revista de viagens, gastronomia e vinhos do PÚBLICO já revelou muitas histórias e reportagens.

Sandra Silva Costa é editora há nove anos e explica-nos os desafios que se impõem a quem faz a Fugas.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes, no Soundcloud e nas apps para podcasts. Descubra mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

