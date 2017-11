O Governo admite alargar os contratos de curta duração, que agora apenas podem ser usados na agricultura e no turismo, a outras actividades, desde que visem responder a picos de sazonalidade. A porta foi deixada aberta pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva, no final da primeira reunião da comissão permanente de concertação social para discutir a precariedade no sector privado.

““Não fecho a porta, mas esse instrumento foi concebido precisamente para duas actividades que têm elevados picos de actividade: a agricultura e o turismo, que é cada vez mais evidente”, respondeu o ministro quando questionado pelos jornalistas sobre se admite alargar este tipo de contrato a outras actividades, como propôs a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

Contudo, acrescentou, qualquer alargamento terá de ser devidamente fundamentado: “Se alguém identificar um sector que tenha actividades relevantes onde isso seja possível… agora, tipicamente [o contrato de curta duração] foi concebido e está a ser usado por alguns milhares de trabalhadores para situações de sazonalidade de muito curta duração”.

O ponto de partida da reunião para discutir a segmentação do mercado de trabalho e a precariedade no sector privado foi um documento onde o Governo colocava um conjunto de questões aos representantes das quatro confederações patronais e das duas centrais sindicais, nomeadamente se estão disponíveis para alterar a taxa social única dos contratos a termo e sem termo, se aceitam limitar a fundamentação e a duração da contratação a termo ou se consideram benéfico alterar o regime do trabalho temporário, de modo a impedir a renovação ilimitada dos contratos deste tipo.

A resposta não foi unânime, com as centrais sindicais mais disponíveis para avançar, enquanto os patrões colocaram maiores reticências.

“Existe um espaço para trabalhar num compromisso. Não é um compromisso fácil. Há, da parte dos sindicatos, uma maior vontade para que haja um intervenção e da parte dos empregadores há uma atitude mais reservada”, resumiu o ministro.

O tema vai continuar a ser debatido nas próximas reuniões de concertação social e Vieira da Silva espera que possa haver medidas legislativas “ao longo de 2018”. De todas as formas, adiantou, este é um tema que vai ocupar algum tempo.

Em paralelo, Governo vai também colocar em cima da mesa o aumento do salário mínimo, o que acontecerá já na reunião de dia 24 de Novembro.

