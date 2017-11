Frente ao adversário que ninguém queria, a Suécia iniciou da melhor maneira a última etapa europeia para as vagas que ainda restam no Mundial 2018. A selecção nórdica derrotou a Itália por 1-0 em Estocolmo no jogo da primeira mão do play-off e ficou mais próxima de estar na Rússia no próximo Verão.

Perante uma "squadra azzurra" bastante desinspirada, a Suécia mostrou-se uma equipa sólida e com alguma nota artística, garantindo a vantagem com um golo de Jakob Johansson, médio do AEK Atenas, aos 61', um remate de fora da área que tabelou em Danielle de Rossi e enganou Gianluigi Buffon.

O jogo da segunda mão disputa-se na próxima segunda-feira, em Milão.

