O Sporting anunciou nesta sexta-feira a expulsão de Paulo Pereira Cristóvão de sócio do clube por considerar que o antigo vice-presidente violou os estatutos e não cumpriu os deveres a que todos os associados estão obrigados.

Em comunicado, o clube explica que a decisão foi tomada "por unanimidade" pelo Conselho Fiscal e Disciplinar em reunião realizada a 6 de Outubro.

Segundo o Sporting na base da decisão está "a violação dos seguintes deveres: honrar o clube e defender o seu nome e prestígio, zelar pela coesão interna do clube, manter impecável o comportamento moral de forma a não prejudicar os legítimos interesses do Sporting, designadamente, defendendo e zelando pelo património do clube".

Os "leões" lembram ainda que por ser, à época das infracções, membro de um órgão social, [Paulo Pereira Cristóvão] deveria cumprir e fazer cumprir os estatutos e exercer o respectivo cargo com a maior dedicação e exemplar conduta cívica e moral".

O Sporting informa que a decisão produziu efeitos a 17 de Outubro e explica que a mesma "foi remetida a 13 do mesmo mês ao referido ex-associado, de acordo com a lei, tendo-se constatado que o mesmo se recusou a ser informado da respectiva notificação".

Segundo o clube, foram dadas instruções ao departamento de sócios para que "o ex-associado Paulo Pereira Cristóvão seja eliminado da base de dados do clube, não obstante já se verificar que o mesmo não cumpria o dever de pagamento de quotas desde Dezembro de 2016".

