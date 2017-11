Por todo o país, são cada vez mais as oportunidades que surgem para se ter um primeiro contacto com o golfe. Nos últimos anos um crescente número de campos de golfe e de academias tem vindo a organizar programas específicos para todas as idades que oferecem gratuitamente a possibilidade de conhecer e experimentar este desporto.

2018 é o terceiro ano do Open Day, iniciativa da F.P.G., integrada no programa "Desporto para todos" do IPDJ / © D.R.

Já no próximo sábado dia 11 de novembro, a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organiza pelo terceiro ano consecutivo o Golfe Open Day. Integrado no “Plano Nacional do Desporto para Todos”, apoiado pelo IPDJ, o Centro de Formação de Golfe do Jamor irá disponibilizar aulas de golfe gratuitas que oferecem a experiência nas diferentes zonas de treino incluindo o campo de golfe.

Este é um programa aberto a todas as idades com destaque especial para as crianças que para além do golfe, terão várias ações de animação infantil com pinturas faciais, modelagem de balões e aulas de ginástica.

Está também confirmada a presença de atletas desta e de outras modalidades, bem como várias figuras públicas, como o ator Lourenço Ortigão e a antiga atleta Olímpica, Joana Pratas.

O Golf Open Day voltará na semana seguinte, no dia 18, no campo de golfe de Cantanhede situado no complexo desportivo da localidade.

A CN Sports em conjunto com a M80 e a Academia de Golfe de Lisboa oferecem clínicas gratuitas mediante inscrição / © D.R.

“Venha experimentar jogar Golfe”, este é o lema da iniciativa desenvolvida pela CN Sports, que em conjunto com rádio M80 e a com Academia de Golfe de Lisboa, visa atrair crianças e adultos para o prazer de jogar golfe.

A partir da próxima semana e durante três meses, estão abertas as inscrições para clinicas de golfe gratuitas na Academia de Golfe de Lisboa.

Basta apenas preencher o formulário (http://m80.iol.pt/destaques/body.aspx?id=9100), que permite incluir até 3 pessoas que gostaria de levar consigo e escolher a hora.

As clínicas de golfe, com a duração de uma hora, realizam-se aos sábados, mas poderá consultar os horários de outras clínicas disponíveis na Academia.

Horários e locais das iniciativas:

Golf Open Day - Dia 11 de Novembro

Local – Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor

Horário – Das 09:00 às 17:00

Golf Open Day – Dia 18 de Novembro

Local - Campo de Golfe de Complexo Desportivo, Zona Industrial, Cantanhede

Horário – Das 09:00 às 17:00

Venha experimentar o Golfe

Local – Estádio Universitário de Lisboa

- Clínicas de Golfe (clínicas de 1 hora cada e sem custo):

- 3 clínicas às segundas feiras: 16h00, 17h00 e 18h00

- 3 clínicas às terças feiras: 10h00, 11h00 e 12h00

- Começam no dia 13 de Novembro de 2017 e termina no dia 13 de Fevereiro de 2018

- Clínicas para um total de 8 pax cada (cada pessoa pode participar num máximo de 2 clínicas)

- Inscrições devem ser feitas para os seguintes emails:

geral@academiadegolfedelisboa.pt

pedro.ascenso@academiadegolfedelisboa.pt

Veja mais em www.golftattoo.com

