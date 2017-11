Patrice Évra, defesa do Olympique de Marselha (OM), foi esta sexta-feira suspenso pela UEFA de todas as provas europeias por um período de sete meses - até Junho de 2018 -, estando ainda obrigado a pagar 10 mil euros de multa. Simultaneamente, o clube francês anunciou a rescisão com o futebolista, por mútuo acordo, e com efeito imediato.

Em comunicado, o OM refere que desde Janeiro de 2017 que Evra "teve um comportamento exemplar dentro do terreno de jogo e no balneário" e teve um "papel importante" na equipa.

No entanto, "a 2 de Novembro, em Guimarães, cometeu o erro de responder a provocações indignas de um grupo de indivíduos". "Nada justifica a falha [de Évra], ainda para mais um jogador veterano com experiência, cuja atitude em campo deve inspirar os mais novos", acrescentou o clube.

No comunicado, o OM sublinha que o incidente "também relevou a atitude inaceitável de um pequeno número de pessoas que proferiram insultos e ameaças verbais de uma violência rara em relação ao jogador e à sua família, e depois invadiram o relvado com desprezo do regulamento".

