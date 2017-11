Os National são o primeiro nome a ser revelado para o cartaz da próxima edição do festival de música Nos Alive. A banda norte-americana estará no palco principal no segundo dia do evento, a 13 de Julho, avança a promotora do festival de música, Everything is New.

PUB

Depois de esgotarem o Coliseu de Lisboa no passado dia 28 de Outubro, a banda de Matt Berninger regressa aos palcos portugueses pela 15.ª vez, com o seu sétimo e mais recente álbum de originais Sleep Well Beast.

PUB

Produzido pelo compositor, guitarrista e teclista da banda Aaron Dessner, e co-produzido pelo vocalista Matt Berninger e pelo guitarrista Bryce Dessner, Sleep Well Beast reflecte a eleição de Trump em algumas das suas músicas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Nos Alive estará no Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de Julho de 2018. Os bilhetes já se encontram à venda a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe).

Esta quinta-feira, a Blitz avançou que Nick Cave & The Seeds regressarão ao Porto em 2018, para actuar no Nos Primavera Sound. A banda esteve no Parque da Cidade em 2013, ano da edição de Push the Sky Away. Skeleton Tree, lançado em 2016, é o álbum mais recente. O Nos Primavera Sound realiza-se nos dias 6, 7 e 8 de Junho.

PUB

PUB