Teté Alhinho apresenta Mornas ao Piano com Dany Silva, Carmen Souza & Théo Pascal

O disco em que a cantora cabo-verdiana Teté Alhinho presta homenagem a várias memórias de Cabo Verde, Mornas ao Piano, vai ser apresentado ao vivo em Lisboa e no Porto, no âmbito do Misty Fest. Esta sexta-feira no Tivoli BBVA e sábado na Casa da Música, sempre às 21h30. O cantor e compositor cabo-verdiano Dany Silva cantará com ela, como convidado. Na primeira parte, actuará o duo Carmen Souza & Théo Pascal, que este ano lançou o disco Creology.

Filha de um alentejano e de uma cabo-verdiana, nascida no Mindelo a 18 de Junho de 1956, Teté é uma das vozes cabo-verdianas que ninguém esquece, a solo ou no grupo Simentera. O disco Mornas ao Piano, editado pela primeira vez em 2016 e relançado em Portugal em 2017, junta-se aos anteriores Mares do Sul (1988), Menino das Ilhas (1995), Sentires (1999), De-Cor-a-Som (2000), Voz (2002, com Mário Lúcio) e Gerassons (2008, gravado com a filha, Sara Alhinho), além de uma colectânea de temas por ela cantados no grupo Simentera, a que pertenceu.

Como ela explicou ao PÚBLICO na altura do lançamento, este disco tem muito a ver com a sua relação com o piano. “Ele esteve sempre muito presente, para mim, na música. Eu cresci com um piano em casa, comprado pelo nosso pai e havia um piano no Café Royal, onde todos os músicos iam tocar. E fiquei com esse bichinho: fazer um CD com piano. Já o CD Voz, embora feito com viola, era um pouco o prenúncio dessa vontade.” Um concerto no Centro Cultural Português, em Cabo Verde, a que chamou Mornas ao Piano, acabou por ser a “primeira pedra” do disco.

Das mornas antigas, que ela escolheu para integrar o novo disco, Teté tem uma viva recordação de ouvi-las na rádio, ainda muito nova. “O Bana foi muito importante, e posteriormente a Titina, porque nós tínhamos um programa, em São Vicente, chamado Músicas da Nossa Terra que dava nos últimos quinze minutos da programação de cada dia, na Rádio Barlavento. Era uma rubrica diária onde se ouviam músicas tradicionais. A essa hora eu já estava deitada, não havia televisão, e sabia-me muito bem ouvir o Bana entrar assim pela casa dentro, à noite… Ele foi o cantor da minha juventude, não só minha mas da nossa geração.” O disco homenageia Bana (1932-2013), mas também a outros músicos que marcaram o seu percurso, como a pianista Tututa. “Esses e outros, não-profissionais, que enchiam as minhas noites. Eu muito pequena, atrás da janela.”

Com Teté Alhinho (voz) subirão ao palco Dany Silva (voz e guitarra), Moisés Ramos (piano), Luis Karantonis (baixo eléctrico), Iuri Oliveira (percussões) Paló (guitarra acústica).

