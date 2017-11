Depois do sucesso de O Gerente da Noite, a minissérie com Tom Hiddleston e Hugh Laurie que este ano arrecadou 11 Emmy e três Globos de Ouro, a AMC e a BBC voltam a unir esforços para adaptarem histórias de John le Carré, o lendário escritor de romances de espionagem britânico. Desta vez, a escolha cabe a A Rapariga do Tambor, um livro de 1983 que lida com o conflito entre Israel e a Palestina, e centra-se numa actriz inglesa que é recrutada por espiões que tentam matar um terrorista. A escolhida para o papel da actriz na minissérie de seis episódios é Florence Pugh, que se notabilizou recentemente como a protagonista de Lady Macbeth, o filme de William Oldroyd estreado este ano entre nós.

PUB

A notícia foi dada pela revista The Hollywood Reporter esta quarta-feira. A escritora Amanda Coe, que assinou este ano a minissérie Apple Tree Yard, é, segundo o site Deadline.com, o único nome conhecido dos argumentistas da série, que terá como realizador o sul-coreano Park Chan-wook, que se estreia assim em televisão depois de ter sido responsável por filmes como Old Boy - Velho Amigo, de 2003, ou A Criada, de 2016. O livro já tinha sido adaptado em 1984, por George Roy Hill, com Diane Keaton no papel principal. A rodagem deverá arrancar em Janeiro do próximo ano, com a estreia prevista para 2019.

PUB

A segunda temporada de O Gerente da Noite, que passou em Portugal tanto no próprio canal da AMC quanto na RTP2, está a ser desenvolvida pela AMC e a BBC, bem como outra nova adaptação de O Espião Que Saiu do Frio, outro livro de Le Carré.

PUB

PUB