Se esta notícia fosse dada pelo Darth Vader, provavelmente começaria com “Não subestimem o poder da Força”. O aviso é feito no primeiro filme e IV episódio da saga, Star Wars – Uma Nova Esperança (1977) pela voz de Vader e quatro décadas depois pode ser recuperado para comentar o anúncio da produtora Lucasfilm de que "toda uma nova trilogia" para a saga de ficção científica Star Wars está a ser preparada.

As novidades não ficam por aqui. A produtora anunciou também que os novos episódios da saga não estarão relacionados com a história dos Skywalker, cujo próximo filme, Star Wars – Episódio VIII - Os Últimos Jedi, tem estreia marcada em Portugal para o próximo 14 de Dezembro.

A nova trilogia será escrita e dirigida pelo realizador do último filme, Rian Johnson, e contará com colaboração de Ram Bergman, detalha o comunicado da Lucasfilm, publicado na quinta-feira. O realizador norte-americano de 43 anos trará novas personagens e novos mundos ao universo galáctico “muito, muito distante” de Star Wars, acrescentou a produtora.

"Ele é uma força criativa e vê-lo criar Os Últimos Jedi do início ao fim foi uma das maiores alegrias da minha carreira. O Rian vai fazer coisas fantásticas com a tela em branco da nova trilogia", afirmou Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm.

Rian Johnson tomou as rédeas da saga depois de J.J. Abrams ter recuperado a continuidade da história criada por George Lucas, com o filme Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015). Antes destes já as personagens apresentadas nos anos 70 tinham tido uma trilogia de prequelas com os episódios Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999), Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones (2002) e Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith (2005).

O próximo episódio, o nono da saga e último da trilogia, deverá chegar ao grande ecrã em 2019 e está a ser preparado por J.J. Abrams, mas os pormenores do filme não são ainda conhecidos.

Para além das trilogias, a Lucasfilm produziu o Rogue One (2016) e está a preparar a história de Han Solo, personagem originalmente interpretado por Harrison Ford. Solo será interpretado por Alden Ehrenreich e o elenco conta com nomes como Emilia Clarke, Donald Glover e Woody Harrelson e estreia no próximo ano.

