Durante o périplo pela Ásia, o casal presidencial norte-americano parou na Coreia do Sul onde, na terça-feira, Melania Trump esteve na residência oficial do embaixador dos EUA em Seul para falar sobre a importância das raparigas praticarem desporto.

Ao seu lado estava Choin Min, um dos membros da boys band coreana SHINee, com grande sucesso não só no seu país como no Japão. As crianças que foram convidadas para marcarem presença no evento não se contiveram e mostraram o seu entusiasmo por estarem junto de uma estrela tão popular do K-pop, o pop sul-coreano, que também tem seguidores em Portugal. O vídeo que mostra a surpresa de Melania, quando percebe que as ovações são para o seu colega de palco e não para ela, tornou-se viral.

PUB

PUB

Mas regressemos ao que a primeira-dama foi dizer aos alunos sul-coreanos. Melania aproveitou o momento para promover a campanha olímpica, Girls Play 2 (em tradução livre: as meninas também jogam), uma iniciativa destinada a incentivar as raparigas a praticar desporto.

"O desporto ensina as crianças sobre o trabalho em equipa, dedicação, disciplina e como ter sucesso debaixo de pressão. Quando asseguramos que as raparigas e os rapazes têm igual acesso às modalidades, estamos a garantir que todos têm a ganhar", disse Melania Trump, citada pelo Washington Post.

PUB

PUB