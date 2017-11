Na sua última publicação de Instagram, Lupita Nyong'o termina uma longa declaração com o hashtag #dtmh – don't touch my hair ou, em português, "não mexas no meu cabelo". Depois de ver o resultado da mais recente capa da revista Grazia do Reino Unido, que editou radicalmente o seu cabelo, a actriz não ficou satisfeita e manifestou-o nas redes sociais.

Nyong'o acusa a publicação de ter alterado o seu cabelo de modo a que encaixasse melhor nos padrões convencionais de beleza. Mostrando-se orgulhosa pela sua herança cultural, a actriz conta que aceitou participar por ser "uma oportunidade de mostrar que pele escura e cabelo crespo e encaracolado também são bonitos".

No entanto, ficou "decepcionada" ao descobrir que a revista tinha retirado através da edição parte do seu cabelo, de forma a parecer mais suave. "Tivesse eu sido consultada", avisa a actriz, "teria explicado que não posso apoiar ou tolerar a omissão daquilo que é a minha herança nativa".

Por sua vez, a Grazia UK emitiu um pedido de desculpas à actriz, através das redes sociais, dizendo estar empenhada em "representar diversidade ao longo das duas páginas". A revista deu também a entender que não foi responsável pela edição das fotografias, afirmando que "em momento nenhum fizeram um pedido ao fotógrafo para que o cabelo de Lupita Nyong'o fosse alterado".

