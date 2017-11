O dia negativo nas praças europeias fez-se sentir na Bolsa de Lisboa, mas com menos intensidade. O PSI-20 encerrrou com uma queda ligeira, de 0,15%, com 14 cotadas em baixa e quatro em alta. A NOS liderou os ganhos, ao subir 4,58%, enquanto no lado oposto os CTT e a Ibersol caíram mais de 4%.