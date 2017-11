Foram confirmados mais três casos de Legionella pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), elevando para 41 o número de pessoas infectadas pelo surto que, ao que tudo indica, teve origem no Hospital S. Francisco Xavier. Duas pessoas já morreram e cinco permanecem internadas nos cuidados intensivos.

Dos 41 casos confirmados com a doença dos legionários, em Lisboa, 26 são mulheres e a maioria (71%) tem idade igual ou superior a 70 anos. Todos os infectados são doentes crónicos, informa o novo boletim da DGS, divulgado esta quinta-feira.

Entretanto, o Ministério Público esteve nesta quinta-feira numa reunião de trabalho na Direcção-Geral de Saúde.

Na quarta-feira, tinham sido confirmados quatro casos de infecção com a doença dos legionários.

De acordo com a DGS, foi no sábado que se confirmaram mais casos (14 pessoas). Desde então o número de casos confirmados tem oscilado: no domingo foram diagnosticados quatro doentes, na segunda-feira identificaram-se sete casos, três na terça-feira, quatro esta quarta e um nesta quinta-feira.

Na terça-feira, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, deu conta que o surto, cujo primeiro caso foi detectado no dia 31, entrou numa fase descendente e que os resultados preliminares mostram que as medidas correctivas estão a surtir "um efeito positivo". "A menos que tenha existido nova emissão de aerossóis", é certo para a directora-geral da Saúde que o número de novos casos vai diminuir nos próximos dias, assim como a gravidade da infecção, até à extinção do surto.

