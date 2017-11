No Poder Público desta semana falamos sobre o voto desalinhado com o deputado independente que integra a bancada do PS Paulo Trigo Pereira.

PUB

Também são temas de conversa a questão da candidatura de deputados independentes fora de listas partidárias e a disciplina de voto.

PUB

O podcast Poder Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

PUB

PUB