Olivença

Alguns leitores do PÚBLICO têm feito comparações (que considero abusivas) entre Olivença e a Catalunha. São casos tão diferentes que convém recordar que Olivença é território português desde 1297 (Tratado de Alcanizes) tendo sido ocupada por tropas espanholas em 1808 no âmbito das guerras napoleónicas. Findas estas reuniu-se em Viena em 1815 um congresso para tratar de reorganizar as fronteiras europeias. No art.º 105 desse congresso referia-se que a Espanha teria de devolver Olivença a Portugal, mas Espanha apenas viria a assinar o Tratado em 1817.

Assinou , mas não o cumpriu e com a corte no Rio de Janeiro e a Revolução liberal no Porto (1820) ninguém em Portugal quis saber de Olivença e o tempo foi passando e a situação existente foi-se consolidando. Quer dizer que juridicamente Olivença é portuguesa desde 1297 com um ligeiro intervalo entre 1808 e 1817, enquanto a Catalunha é espanhola desde o tempo dos reis católicos, sendo antes território do Reino de Aragão. Nada de parecido se verifica entre os dois casos.

Mas a questão principal não é a jurídica já com 200 anos, mas a humana. Há portanto mais de 200 anos que os oliventinos vivem como espanhóis e se houve subjugação no inicio, há muitos anos que os oliventinos são tratados em igualdade com outros habitantes da Estremadura espanhola.

Alguém pretende que, sem um referendo aos interessados, Olivença passe a ser administrada pelo governo português ? Se pretendem fazer alguma coisa de útil, peçam a Espanha que faça um referendo (que nada teria a ver como da Catalunha). Mas convenhamos que não é o momento próprio para levantar a questão, mesmo que o referendo fosse favorável a Espanha como é minha convicção.

Carlos Anjos, Lisboa

Madrid: um procedimento inadequado

A forma como as autoridades de Espanha estão a lidar com o caso dos independentistas catalães, Carles Puigdemont e os quatro companheiros de governo na Catalunha, despoletou vozes críticas em relação aos poderes judicial e político espanhóis bem como várias manifestações de solidariedade.

Na verdade, quer se goste ou não, é compreensível que os opositores ao independentismo se revejam na Constituição espanhola. Porém, importa não descurar também o direito internacional, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e outras leis que estão acima da lei de qualquer Estado membro da União Europeia. Todavia, a justiça deve exercer, como é óbvio, o seu papel embora não deva ser usada nem pressionada para fazer o trabalho que os políticos não conseguiram fazer. Por isso, na minha ótica, com base nos valores democráticos as circunstâncias factuais geram, no minímo, estupefação (...).

Manuel Vargas, Aljustrel

