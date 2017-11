A primeira-ministra britânica voltou a optar por uma remodelação mínima após a demissão de mais um membro do seu Governo, ao nomear Penny Mordaunt, actual secretária de Estado do Trabalho e Segurança Social, para substituir Priti Patel como ministra para o Desenvolvimento Internacional.

Tal como Patel – forçada a demitir-se após sucessivas omissões sobre encontros com dirigentes do Governo israelita, realizados durante as suas férias pessoais e sem o conhecimento da diplomacia britânica –, Mordaunt fez campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia no referendo de 2016. May mantém assim o equilíbrio entre apoiantes e opositores do “Brexit” dentro do Governo, visto como uma das condições para manter uma estabilidade mínima no executivo, fragilizado desde que perdeu em Junho perdeu a maioria absoluta no Parlamento.

Mordaunt, reservista da Marinha britânica, de 44 anos, foi eleita pela primeira vez para o Parlamento em 2010 (outra semelhança com Patel) e chegou a ser apontada como potencial sucessora de Michael Fallon, o ministro da Defesa que se demitiu na semana passada depois de revelações sobre comportamento impróprio que teve em relação a algumas mulheres, entre elas uma jornalista e uma colega de partido.

