O Líbano acredita que Saad al-Hariri, o primeiro-ministro que se demitiu do cargo no sábado, a partir da Arábia Saudita, foi detido por Riad. Beirute planeia coordenar-se com Estados estrangeiros para garantir o seu regresso a casa em segurança, disseram nesta quinta-feira à Reuters duas fontes do governo libanês.

Uma terceira fonte, um alto responsável político próximo de Hariri, disse que a Arábia Saudita lhe ordenou que se demitisse e pô-lo em prisão domiciliária. Uma quarta fonte conhecedora da situação disse que a Arábia Saudita controla e limita os seus movimentos.

A Arábia Saudita, por seu lado, emitiu um alerta aos seus cidadãos que estejam no Líbano para que abandonem o país, e não viagem mais para o Líbano. "Devido às circunstâncias na República do Líbano, o reino pede aos seus cidadãos que estão de visita ou residem" no país que partam o mais cedo possível, disse uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, citada pelas agências de informaçãoEste aviso vem no seguimento de um alerta aos cidadãos semelhante emitido a 5 de Novembro pelo Bahrein, outra nação do Golfo Pérsico de maioria sunita, com uma minoria xiita reprimidida, e aliada com a Arábia Saudita.

Há um cenário de conflito iminente a montar-se num dos locais mais voláteis do Médio Oriente. O processo político de concertação que permitiu a eleição do Presidente Michel Aoun e a construção de um Governo de união nacional, como era o de Hariri, parece morto, diz o analista Élie Fayad no jornal L'Orient Le Jour. O Presidente francês, Emmanuel Macron, que estava de visita aos Emirados Árabes Unidos - onde concluiu um negócio de venda de dois navios militares - partiu de surpresa para a Arábia Saudita esta quinta-feira, onde espera encontrar-se com o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman.

"Decidi ir a Riad para ter um primeiro encontro com o príncipe herdeiro, mas também para discutir questões regionais, em particular a situação no Iémen e no Líbano", explicou Macron. "Vou enfatizar a importância de manter a estabilidade e integridade do Líbano", afrimou o Presidente francês, citado pela Reuters.

Este fim-de-semana, o príncipe saudita começou a concretizar uma cruzada anti-corrupção que parece mais uma purga. Resultou na detenção de mais de 200 pessoas, entre as quais 11 príncipes ou figuras importantes do reino, como o milionário Alwaleed bin Talal, investidor em empresas como o Citibank ou a Apple. Alguns analistas vêem nesta acção uma vingança: o custo de guerra no Iémen, conflito lançado por MBS - as iniciais do príncipe, pelas quais é conhecido -, tem tido consequências graves para a economia saudita e Talal terá recusado o convite para ajudar a estabilizar os cofres do Estado.

A demissão de Hariri, anunciada na televisão a partir de Riad, foi um choque para o Líbano, que mergulhou numa profunda crise política, que arrasta o país para a frente de batalha do confronto pela supremacia regional entre a Arábia Saudita e o Irão.

No seu discurso de demissão, Hariri acusou o Irão e o movimento xiita libanês Hezbollah de semearem conflitos em países árabes, e disse temer ser assassinado. O seu pai, o primeiro-ministro Rafiq Hariri, foi assassinado num atentado à bomba em 2005.

Este anúncio foi uma surpresa até para os seus colaboradores mais próximos. Por isso a demissão de Saad Hariri desencadeou imediatamente especulação de que este político sunita, desde sempre um aliado de Riad, estava a ser coagido a afastar-se pela Arábia Saudita. Em causa estaria uma conspiração para atingir o Irão e o Hezbollah, o seu aliado xiita libanês.

